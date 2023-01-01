Биография

Сэмюэл Л Джексон – американский актер, продюсер, мировую известность обрел благодаря съемкам в нескольких фильмах Квентина Тарантино. Награжден премией BAFTA роль в картине «Криминальное чтиво». В детские годы много времени проводил с бабушкой и дедушкой. Мать Сэмюэла Л Джексона часто находилась в больницах, так как страдала от психического расстройства. Темнокожий мальчик ходил в школу, где учились только афроамериканцы. В школе много занимался музыкой, играл в ансамбле на трубе и валторне. У Сэмюэла были проблемы с речью, он долгое время ходил к логопеду, чтобы справиться с заиканием. Окончив школу, стал студентом архитектурного факультета Morehous College в Атланте, но по совету своего педагога по музыке перевелся на факультет драмы и организовал театр Just Us Theatre, в постановках которого принимали участие только чернокожие артисты. После окончания учебы начал сниматься в кино. Первую роль Сэмюэл Л Джексон получил в 1972 году в фильме «Вместе навсегда». Вскоре от переехал в Нью-Йорк, но из-за пристрастия к спиртному и наркотикам его не приглашали сниматься кино. Только после прохождения курса лечения от наркомании и реабилитации актеру стали предлагать серьезные роли, самой успешной из которых стала роль в фильме Тарантино «Криминальное чтиво». Эта культовая картина подарила Джексону несколько наград и номинацию на «Оскар». После множества гениальных ролей Сэмюэл был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде в 2000 году.