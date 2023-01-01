Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 21 декабря 1948 г. (76 лет)
Биография
Сэмюэл Л Джексон – американский актер, продюсер, мировую известность обрел благодаря съемкам в нескольких фильмах Квентина Тарантино. Награжден премией BAFTA роль в картине «Криминальное чтиво». В детские годы много времени проводил с бабушкой и дедушкой. Мать Сэмюэла Л Джексона часто находилась в больницах, так как страдала от психического расстройства. Темнокожий мальчик ходил в школу, где учились только афроамериканцы. В школе много занимался музыкой, играл в ансамбле на трубе и валторне. У Сэмюэла были проблемы с речью, он долгое время ходил к логопеду, чтобы справиться с заиканием. Окончив школу, стал студентом архитектурного факультета Morehous College в Атланте, но по совету своего педагога по музыке перевелся на факультет драмы и организовал театр Just Us Theatre, в постановках которого принимали участие только чернокожие артисты. После окончания учебы начал сниматься в кино. Первую роль Сэмюэл Л Джексон получил в 1972 году в фильме «Вместе навсегда». Вскоре от переехал в Нью-Йорк, но из-за пристрастия к спиртному и наркотикам его не приглашали сниматься кино. Только после прохождения курса лечения от наркомании и реабилитации актеру стали предлагать серьезные роли, самой успешной из которых стала роль в фильме Тарантино «Криминальное чтиво». Эта культовая картина подарила Джексону несколько наград и номинацию на «Оскар». После множества гениальных ролей Сэмюэл был удостоен звезды на Аллее славы в Голливуде в 2000 году.
Фильмография
Актёр
- 8.1
Искусство по понятиям2023, 93 минБесплатно
- 8.5
Особо опасна2015, 94 минБесплатно
- 8.1
Большая игра2014, 86 мин
- 7.6
Кайт2014, 86 мин
- 8.1
Разумное сомнение2013, 87 минБесплатно
- 8.8
Мать и дит�я2009, 121 мин
- 8.4
Чистильщик2007, 85 минБесплатно
- 7.4
Воскрешая чемпиона2007, 107 минБесплатно
- 8.6
База «Клейтон»2003, 94 минБесплатно
- 7.4
Дом на Турецкой улице2002, 93 мин
- 9.2
Переговорщик1998, 134 минБесплатно