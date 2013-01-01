Разумное сомнение (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Прокурор, насмерть сбивший человека, добивается оправдания невиновного в произошедшем. Однако выясняется, что у вышедшего на свободу есть темный секрет. Триллер «Разумное сомнение» — фильм с Сэмюэлом Л. Джексоном и Домиником Купером от режиссера «Законов привлекательности».



Выиграв сложное дело, амбициозный окружной прокурор Митч Брокден решает отметить свой успех, а после садится за руль пьяный. К своему ужасу, он по дороге он сбивает человека, но решает скрыть преступление, опасаясь за свою карьеру. В аварии обвиняют механика Клинтона Дэвиса, и именно Брокден выступает прокурором в суде. Чувствуя свою вину, Митч прилагает все усилия, чтобы мужчину оправдали. Однако оказывается, что за Дэвисом тянется странная цепочка смертей, и постепенно Брокден начинает подозревать, что выпустил на свободу жестокого убийцу.



