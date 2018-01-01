Биография

Доминик Купер — английский актер и продюсер. Родился в Лондоне 2 июня 1978 года. Родился в семье, не связанной с кинематографом: отец — аукционист, а мать — воспитательница. Полное имя актера — Доминик Эдвард Купер. Актерское образование получил в Лондонской академии музыки и драматического искусства. Сначала снимался в рекламных роликах и играл эпизодические роли. Затем стал актером Национального театра Лондона и гастролировал с ним по всему миру. В большом кино играет с 2000-х годов. Позднее занялся также продюсерской деятельностью. Доминик Купер снялся в фильмах «Из ада», «Завтрак на Плутоне», «Любители истории», «Мамма MIA!», «Герцогиня», «Суд над богом», «Воспитание чувств», «Двойник дьявола», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Уже скучаю по тебе», «Варкрафт». Актер участвовал в сериалах «Братья по оружию», «Фантастические миры Уэллса», «Разум и чувства»,«Агент Картер», «Моя леди Джейн» и озвучивал персонажей мультфильмов «Шевели ластами!», «На крыльях ангела», «Что, если…?» Также Купер продюсировал сериалы «Проповедник» и «Город шпионов».