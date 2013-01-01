Одним меньше (фильм, 2013) смотреть онлайн

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Фильм «Одним меньше» (2012) — криминальный боевик от датского режиссера Нильса Ардена Оплева, снявшего широко известную киноленту «Девушка с татуировкой дракона». Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл и Нуми Рапас. На нашем сайте можно смотреть онлайн фильм «Одним меньше» в хорошем ка�честве.



Беатрис (Нуми Рапас) и Виктор (Колин Фаррелл) живут по соседству. Беатрис — обычная девушка, живущая с мамой, в прошлом косметолог. Уже более полугода после страшного происшествия она пытается начать жить заново. Беатрис стала жертвой пьяного водителя, ей чудом удалось выжить, но былую красоту и здоровье сохранить не удалось. Водитель же отделался тремя неделями тюремного заключения. Скрытный и мрачный Виктор живет один, с недавних пор он примкнул к бандитской группировке, чтобы уничтожить ее членов одного за другим, ведь по приказу главаря были убиты жена и дочь Виктора. Однажды Беатрис становится невольной свидетельницей убийства, совершенного Виктором… Девушка принимает его за киллера. Прибегнув к шантажу, она требует, чтобы Виктор отомстил покалечившему ее водителю. Согласится ли он оказать услугу искалеченной девушке? К чему приведет героев слепая жажда мести? Чтобы следить за развитием событий, советуем смотреть онлайн фильм «Одним меньше» в хорошем качестве на нашем сайте.



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