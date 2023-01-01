Биография

Утонченная Изабель Юппер считается лицом французского и европейского кинематографа. За свою творческую деятельность актриса была удостоена самых престижных мировых наград — BAFTA, «Сезар», «Золотой глобус», «Люмьер», премий фестивалей в Каннах, Москве, Берлине и Венеции. Юппер также номинировалась на «Оскар», за особые заслуги в мировом кинематографе получила приз фестиваля «Послание к человеку». Кроме того, актриса носит звание офицера орденов Почетного легиона, в 2005 году удостоена национального французского ордена «За заслуги». Артистка родилась в Париже 16 марта 1953 года. Юппер выросла в обеспеченной семье, с детства приобщалась к искусству, любила читать, занималась музыкой. В дальнейшем она изучала славянские языки, училась в Парижской консерватории. На творческую биографию актрисы оказала влияние советская картина «Летят журавли» — именно благодаря ей Изабель решила выбрать кинокарьеру. Сниматься в массовке Юппер начала еще в школе. Однако в титрах ее имя появилось, когда Изабель исполнилось 18 лет — в 1972 году она исполнила роль Элизабет в фильме «Пруссак». Изабель Юппер сыграла более двухсот ролей в кино и театре. Самые известные киноленты актрисы — «Кружевница», «Сестры Бронте», «Вторая жена», «Подлинная история дамы с камелиями», «Окно спальни», «Женское дело», «Пианистка», «Мадам Бовари» 1991 года и легендарный фильм «8 женщин», собравший на одной съемочной площадке икон французского кинематографа.