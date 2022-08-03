8 женщин
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8 женщин

8 женщин (фильм, 2001) смотреть онлайн

8.12001, 8 femmes
Мюзикл, Драма103 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Занесенная снегом Французская глубинка. В Поместье собирается семья для встречи рождества. Но праздник не состоится. Хозяин дома убит. 8 женщин, близких хозяину дома начинают расследование. Каждая из них под подозрением. У каждой есть мотив для убийства.

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Мюзикл, Криминал, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «8 женщин»