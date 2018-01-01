Биография

Яркая и обаятельная Виржини Ледуайен — французская актриса, трехкратный номинант на премию «Сезар», обладательница призов Европейской киноакадемии и Берлинского кинофестиваля. Родилась в Обервилье 15 ноября 1976 года. Семья Виржини не была связана со сферой искусства. Тем не менее будущая киноактриса с раннего детства стала завсегдатаем съемочных площадок. В трехлетнем возрасте она появлялась в рекламных роликах, принимала участие в детских телешоу, а позднее снималась в игровом кино. Ледуайен дебютировала в роли маленькой Берты в киноленте Джанфранко Мингоцци «Похождения молодого Дон Жуана», вышедшей на экраны в 1986 году. Эта небольшая роль стала знаковой для карьеры актрисы — ее заметили и начали приглашать в другие проекты. Сегодня за плечами Виржини Ледуайен почти сотня ролей в кино. Ей довелось поработать с культовыми актерами и режиссерами. Среди них Антуан Блоссье, у которого Ледуайен снялась в ленте «Приключения Реми», а также Франсуа Озон. У Озона Виржини сыграла главную роль в картине «8 женщин» — проекте, собравшем на одной съемочной площадке плеяду великих французских киноактрис: Изабель Юппер, Эммануэль Беар, Катрин Денев. Также в творческой биографии артистки работа в кинолентах «Пляж»,«Дублер», «Армия преступников»,«Прощай, моя королева», сериалы «Отверженные» и «Их было десять».