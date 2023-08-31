Только ты и я (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Французская драма об отношениях, которые начинаются почти идеально, но позже превращаются в кошмар. Бланш недавно рассталась со своим молодым человеком и после уговоров сестры пришла на вечеринку в поисках новых знакомств. Среди посетителей оказывается Грегуар — обезоруживающе галантный мужчина, в которого невозможно не влюбиться. У Бланш и Грегуара начинается бурный роман, который перетекает в брак. Вскоре Бланш беременеет и переезжает вместе с мужем на другой конец Франции, оставив позади любимых родственников. Постепенно она замечает, что супруг старается все больше ее контролировать: он указывает, как она должна выглядеть, раздражается, видя ее успехи, и старается держать жену в изоляции. Но прервать токсичные отношения теперь непросто. Смотреть фильм «Только ты и я» 2023 года онлайн в хорошем качестве можно на нашем видеосервисе Wink.
- Режиссёр
Валери
Донзелли
- Актриса
Виржини
Эфира
- МПАктёр
Мельвиль
Пупо
- ДРАктриса
Доминик
Реймон
- РБАктриса
Роман
Боринже
- Актриса
Виржини
Ледуайен
- ЛТАктёр
Люсьен
Тюнен
- МРАктриса
Мари
Ривьер
- НРАктриса
Натали
Ришар
- ФЮАктёр
Филипп
Юшан
- ОДСценарист
Одри
Диван
- Сценарист
Валери
Донзелли
- ЭВПродюсер
Эдуард
Вейл
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ГЯКомпозитор
Габриэль
Яред