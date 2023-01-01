Биография

Виржини Эфира – актриса, ведущая ТВ и журналистка. Она появилась на свет 5 мая 1977 года в бельгийском Схарбеке, в 2016 году получила гражданство Франции. В 2010 году удостоилась звания лучшей актрисы на Фестивале комедийного кино в Монте-Карло за комедию «Любовь с риском для жизни». В актрисе присутствует доля греческой крови. Ее отец работал гемато-онкологом и не имел никакого отношения к миру кино и ТВ. С 2002 по 2009 годы Эфира была замужем за актером Патриком Ридремо, однако фактически их отношения прекратились еще в 2005 году. В 2013 году она родила дочь Али от другого коллеги, Мабрука Эль-Мекри, с которым была помолвлена с 2013 по 2014 год. Затем у нее начались отношения с актером Нильсом Шнайдером. Телевизионная карьера Эфиры стартовала в 1998 году. Она вела детские передачи, прогнозы погоды и развлекательные шоу на бельгийских и французских каналах. В актерском амплуа Эфира впервые попробовала себя в 2004 году и с тех пор успешно снимается в кино и сериалах, играет на сценах театров. Она начинала с комедий («Бароны», «Любовь – это для двоих»), но в последнее время ее репертуар включает в себя также и драмы («В постели с Викторией»).