Фильм Параллельные истории
2026, Histoires parallèles
Триллер, Драма18+
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О фильме
Писательница Сильви живёт в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в её собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту и, чтобы произвести на неё впечатление, копирует рукопись Сильви и выдаёт за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.
Рейтинг
6.0 IMDb
- Режиссёр
Асгар
Фархади
- Актриса
Изабель
Юппер
- Актриса
Виржини
Эфира
- Актёр
Венсан
Кассель
- Актёр
Пьер
Нинэ
- АБАктёр
Адам
Бесса
- ИХАктриса
Индия
Хэйр
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ЖФАктриса
Жюли
Форнье
- ИБАктриса
Ирис
Бри
- ФДАктёр
Франсуа
Делев
- ИСАктёр
Исмаэль
Си Саване
- УДАктёр
Умар
Диау
- БКАктёр
Брюно
Кадильон
- СДАктёр
Стефани
Досс
- МОАктриса
Матильда
Олливье
- Сценарист
Асгар
Фархади
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- Продюсер
Асгар
Фархади
- АЛПродюсер
Андре
Логи
- ХЗХудожница
Хадиджа
Зеггай