Писательница Сильви живёт в одиночестве и наблюдает за соседями через телескоп, превращая их жизни в роман. В своей книге она добавляет в их отношения драму, страсть, ревность и предательство. В это время в её собственной жизни появляется помощник Адам. Он влюбляется в живущую напротив Ниту и, чтобы произвести на неё впечатление, копирует рукопись Сильви и выдаёт за свою. Грань между вымыслом и реальностью стирается. Вот только прототипы романа и отношения между ними оказываются совсем не такими, какими их придумала Сильви.

