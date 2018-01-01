WinkКшиштоф Кесьлёвский
Кшиштоф Кесьлёвский
Krzysztof Kieslowski
- Карьера
- Режиссёр, Сценарист
- Дата рождения
- 27 июня 1941 г. (54 года)
- Дата смерти
- 13 марта 1996 г.
Фильмография
Режиссёр
- 7.8
Три цвета: Красный1994, 95 минБесплатно
- 7.3
Три цвета: Белый1993, 91 минБесплатно
- 8.0
Три цвета: Синий1993, 91 минБесплатно
- 7.1
Двойная жизнь Вероники1991, 96 минБесплатно
- 7.5
Короткий фильм о любви1988, 87 минБесплатно
- 7.0
Короткий фильм об убийстве1987, 83 минБесплатно
- 6.8
Без конца1984, 100 минБесплатно
- 7.9
Случай1981, 121 минБесплатно
- 7.7
Кинолюбитель1979, 113 минБесплатно
Сценарист
