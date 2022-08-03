Три цвета: Синий (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
7.91993, Trois couleurs: Bleu
Драма, Музыка91 мин18+
О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ККРежиссёр
Кшиштоф
Кесьлёвский
- Актриса
Жюльет
Бинош
- БРАктёр
Бенуа
Режан
- ФПАктриса
Флоранс
Пернель
- ШВАктриса
Шарлотт
Вери
- Актриса
Элен
Венсан
- ФВАктёр
Филипп
Вольтер
- КДАктёр
Клод
Дюнетон
- ЮКАктёр
Юг
Кестер
- ЭРАктриса
Эмманюэль
Рива
- ФВАктриса
Флоренс
Виньон
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- КПСценарист
Кшиштоф
Песевич
- АХСценарист
Агнешка
Холланд
- ЭЖСценарист
Эдвард
Жебровский
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- ЖВМонтажёр
Жак
Витта
- СИОператор
Славомир
Идзяк
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер