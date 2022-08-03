Три цвета: Синий
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Три цвета: Синий

Три цвета: Синий (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно

7.91993, Trois couleurs: Bleu
Драма, Музыка91 мин18+

О фильме

История молодой женщины, чудом выжившей в автокатастрофе, но потерявшей мужа — известного композитора — и пятилетнюю дочь.

Страна
Франция, Швейцария, Польша
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Музыка
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три цвета: Синий»