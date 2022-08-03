Кинолюбитель (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно
7.81979, Amator
Драма, Мелодрама113 мин18+
О фильме
После рождения ребенка Филип покупает 8-миллиметровую камеру и первые любительские опыты посвящает дочери. В маленьком фабричном городке киноманский порыв дилетанта-оператора не остается незамеченным, и вот уже Филип становится личным помощником местного партийного босса.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ККРежиссёр
Кшиштоф
Кесьлёвский
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- МЗАктриса
Малгожата
Забковска
- ЕПАктриса
Ева
Покас
- СЧАктёр
Стефан
Чижевски
- ЕНАктёр
Ежи
Новак
- ТБАктёр
Тадеуш
Брадецкий
- МЛАктёр
Марек
Литевка
- Актёр
Богуслав
Собчук
- КЗАктёр
Кшиштоф
Занусси
- АЮАктёр
Анджей
Юрга
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- ЕШСценарист
Ежи
Штур
- ГСХудожница
Габрела
Стар-Тышкевич
- ЯПОператор
Яцек
Петрицкий