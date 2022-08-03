Кинолюбитель
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Кинолюбитель

Кинолюбитель (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

7.81979, Amator
Драма, Мелодрама113 мин18+

О фильме

После рождения ребенка Филип покупает 8-миллиметровую камеру и первые любительские опыты посвящает дочери. В маленьком фабричном городке киноманский порыв дилетанта-оператора не остается незамеченным, и вот уже Филип становится личным помощником местного партийного босса.

Страна
Польша
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb