Без конца (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно
6.61984, Bez konca
Драмы, Мелодрамы100 мин18+
Сюжет
От сердечного приступа умирает Антек Зыро - адвокат от бога. Скоро его жена Ульяна осознает, что ее существование потеряло смысл. Антек был для нее самым близким человеком. Ни работа переводчиком, ни воспитание сына не могут вернуть ей вкус к жизни. Искренне желая помочь Иоанне, мужа которой за�щищал Антек и которого обвиняли в организации забастовки, Ульяна находит нового адвоката. Пожилой Лабрадор перед уходом на пенсию вопреки своим идейным принципам берется за политическое дело.
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ККРежиссёр
Кшиштоф
Кесьлёвский
- ГШАктриса
Гражина
Шаполовская
- МПАктриса
Мария
Пакульнис
- АБАктёр
Александр
Бардини
- ЕРАктёр
Ежи
Радзивилович
- АБАктёр
Артур
Барчиш
- МБАктёр
Михал
Байор
- МКАктёр
Марек
Кондрат
- ТБАктёр
Тадеуш
Брадецкий
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- ККАктёр
Кшиштоф
Кшеминьский
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- КПСценарист
Кшиштоф
Песевич
- МДХудожница
Магдалена
Дипон
- КРМонтажёр
Кристина
Рутковска
- ЯПОператор
Яцек
Петрицкий
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер