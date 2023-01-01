Без конца (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

От сердечного приступа умирает Антек Зыро - адвокат от бога. Скоро его жена Ульяна осознает, что ее существование потеряло смысл. Антек был для нее самым близким человеком. Ни работа переводчиком, ни воспитание сына не могут вернуть ей вкус к жизни. Искренне желая помочь Иоанне, мужа которой за�щищал Антек и которого обвиняли в организации забастовки, Ульяна находит нового адвоката. Пожилой Лабрадор перед уходом на пенсию вопреки своим идейным принципам берется за политическое дело.



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