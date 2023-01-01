Без конца
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Без конца

Без конца (фильм, 1984) смотреть онлайн бесплатно

6.61984, Bez konca
Драмы, Мелодрамы100 мин18+

Сюжет

От сердечного приступа умирает Антек Зыро - адвокат от бога. Скоро его жена Ульяна осознает, что ее существование потеряло смысл. Антек был для нее самым близким человеком. Ни работа переводчиком, ни воспитание сына не могут вернуть ей вкус к жизни. Искренне желая помочь Иоанне, мужа которой защищал Антек и которого обвиняли в организации забастовки, Ульяна находит нового адвоката. Пожилой Лабрадор перед уходом на пенсию вопреки своим идейным принципам берется за политическое дело.

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Информация

Страна
Польша
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Без конца»

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