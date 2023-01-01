Три цвета: Белый (фильм, 1993) смотреть онлайн бесплатно
7.41993, Trois couleurs: Blanc
Драмы, Мелодрамы91 мин18+
Сюжет
После развода польский мигрант планирует, как поквитаться с бывшей супругой.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ККРежиссёр
Кшиштоф
Кесьлёвский
- ЗЗАктёр
Збигнев
Замаховский
- Актриса
Жюли
Дельпи
- ЯГАктёр
Януш
Гайос
- ЕШАктёр
Ежи
Штур
- АБАктёр
Александр
Бардини
- ГВАктёр
Гжегож
Вархол
- ЦХАктёр
Цезари
Харасимович
- ЕНАктёр
Ежи
Новак
- ЕТАктёр
Ежи
Треля
- ЦПАктёр
Цезары
Пазура
- ККСценарист
Кшиштоф
Кесьлёвский
- КПСценарист
Кшиштоф
Песевич
- АХСценарист
Агнешка
Холланд
- ЭЖСценарист
Эдвард
Жебровский
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- ИКПродюсер
Ивонн
Кренн
- ГДХудожница
Галина
Добровольская
- ЭКОператор
Эдвард
Клосиньский
- ЗПКомпозитор
Збигнев
Прайснер