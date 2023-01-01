Биография

Жюли Дельпи — французская актриса, сценарист, режиссер, продюсер композитор и монтажер. Родилась в Париже 21 декабря 1969 года. Дочь актеров Мари Пийе и Альбера Дельпи. Дебютировала в кино еще ребенком — в пять лет она получила небольшую роль в картине «Детектив». Широкую известность ей принесло участие в военной драме «Европа, Европа». В свободное от съемок время занимается музыкой. Три написанные ею песни вошли в мелодраму «Перед закатом». На счету Жюли Дельпи как актрисы более полусотни кинопроектов французского и американского производства. Она снялась в таких фильмах и сериалах, как «Дурная кровь», «Страсти по Беатрис», «Европа, Европа», «Странник», «Три цвета: Синий», «Три цвета: Белый» и «Три цвета: Красный», «Три мушкетера», «Скорая помощь», «Перед рассветом», «Неисправимые», «Пробуждение жизни», «Франкенштейн», «Перед закатом», «Сломанные цветы», «Воздух, которым я дышу», «Перед полуночью», «Мстители: Эра Альтрона» и «Холостяки». Сама сняла картины: «Разыскивая Джимми», «Два дня в Париже», «Графиня», «Каникулы на море», «Маменькин сынок», «Моя Зои» и «Женщины за 40».