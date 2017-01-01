Холостяки
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Холостяки

Холостяки (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.72017, The Bachelors
Драмы, Комедии95 мин18+

Сюжет

Скорбящий по умершей жене пожилой учитель Билл решает переехать из пригорода в Лос-Анджелес, где его ждет работа в частной школе. Взрослый сын Билла составляет отцу компанию, и на новом месте герои знакомятся с двумя удивительными женщинами, которые помогают им поверить в себя.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Холостяки»

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