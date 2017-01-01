Холостяки (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.72017, The Bachelors
Драмы, Комедии95 мин18+
Сюжет
Скорбящий по умершей жене пожилой учитель Билл решает переехать из пригорода в Лос-Анджелес, где его ждет работа в частной школе. Взрослый сын Билла составляет отцу компанию, и на новом месте герои знакомятся с двумя удивительными женщинами, которые помогают им поверить в себя.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- ДУАктёр
Джош
Уиггинс
- Актриса
Одейя
Раш
- Актёр
Кевин
Данн
- Актриса
Жюли
Дельпи
- Актёр
Хэролд
Перрино
- ККАктриса
Кимберли
Крэндолл
- ТДАктёр
Тайрел
Джексон Уильямс
- Актёр
Джей
Хед
- КТАктриса
Китана
Тернбулл
- Продюсер
Мэттью
Баэр
- ДМПродюсер
Джозеф
МакКелхир
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- МКАктриса дубляжа
Маргарита
Корш
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- АРОператор
Антонио
Риестра
- ДПКомпозитор
Джоэль
П. Уэст