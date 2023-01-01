Биография

Одейя Раш — израильская актриса, которая также известна как модель. Имеет опыт работ сценаристом и режиссером. Родилась в Хайфе 12 мая 1997 года. Еще когда Одейя училась в школе, ее семья переехала в США. Девочка рано увлеклась мыслью об актерской карьере и даже пробовала писать пьесы и ставить спектакли для своей семьи. Поначалу она стала известна как модель — уже в подростковом возрасте Одейя сотрудничала с популярными брендами и позировала для модных журналов. Тем не менее мечту о том, чтобы стать актрисой, она не оставила. Одейя переехала в Лос-Анджелес, где начала брать уроки пения и актерского мастерства, а также активно ходить на кастинги. В результате появилась в нескольких сериалах — роли в основном были на один эпизод. Постепенно ее начали приглашать в полнометражное кино. Первым фильмом Одейи Раш стала картина «Странная жизнь Тимоти Грина». Эта лента дала существенный толчок ее карьере. Затем были «Посвященный», «Ужастики», «Время псов» и «Леди Берд» — после этих фильмов Одейя надежно закрепилась в статусе интересной молодой актрисы. В итоге ей предложили главную роль в фильме «Выжившая». У ленты были хорошие сборы, а Одейя пополнила свою творческую биографию заметной работой.