Посвященный
Wink
Фильмы
Посвященный

Посвященный (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.82014, The Giver
Фантастика, Триллер93 мин18+

О фильме

Джонас — юный парень с вполне заурядными взглядами на жизнь, но мир, где ему посчастливилось родиться, является самым цивилизованным обществом будущего. Там нет места для страданий, войн, воспоминаний и даже радости, а у каждого представителя социума свой порядок существования без права выбора. Все вокруг — это полная предопределенность.

Страна
ЮАР, США, Канада
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Посвященный»