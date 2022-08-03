Посвященный (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.82014, The Giver
Фантастика, Триллер93 мин18+
О фильме
Джонас — юный парень с вполне заурядными взглядами на жизнь, но мир, где ему посчастливилось родиться, является самым цивилизованным обществом будущего. Там нет места для страданий, войн, воспоминаний и даже радости, а у каждого представителя социума свой порядок существования без права выбора. Все вокруг — это полная предопределенность.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Филлип
Нойс
- Актёр
Брентон
Туэйтс
- Актёр
Джефф
Бриджес
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Одейя
Раш
- Актриса
Кэти
Холмс
- Актёр
Александр
Скарсгард
- ТСАктриса
Тейлор
Свифт
- КМАктёр
Камерон
Монахэн
- ЭТАктриса
Эмма
Тремблей
- АДАктёр
Александр
Джиллингс
- РБСценарист
Роберт
Б. Уайди
- ЛЛСценарист
Лоис
Лоури
- Продюсер
Джефф
Бриджес
- НСПродюсер
Николь
Сильвер
- СБПродюсер
Скутер
Браун
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ИПАктриса дубляжа
Ирина
Пономарева
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ДСХудожница
Дайана
Силлерс
- БАМонтажёр
Бэрри
Александер Браун
- РЭОператор
Росс
Эмери
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами