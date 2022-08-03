Джонас — юный парень с вполне заурядными взглядами на жизнь, но мир, где ему посчастливилось родиться, является самым цивилизованным обществом будущего. Там нет места для страданий, войн, воспоминаний и даже радости, а у каждого представителя социума свой порядок существования без права выбора. Все вокруг — это полная предопределенность.

