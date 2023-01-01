Биография

Мэрил Стрип — актриса, продюсер, сценарист. Родилась в Саммите, США, 22 июня 1949 года. После школы решила стать актрисой и начала обучаться актерскому мастерству, впоследствии получив степень магистра искусств в области драмы. В процессе учебы исполняла самые разнообразные роли — как молодых девушек, так и пожилых женщин — в театральном кружке. После окончания учебы начала карьеру в театрах Нью-Йорка и параллельно участвовала в кастингах для различных проектов. Стрип также имеет степень доктора искусствоведения Гарвардского университета, проводит лекции, выступает ведущей престижных мероприятий, участвует в составе жюри кинофестивалей. Для исполнения некоторых ролей актрисе приходилось учиться играть на гитаре, проходить языковые курсы. Одной из первых заметных работ в биографии Мэрил Стрип стала роль в оскароносной драме «Джулия». Год спустя актриса стала узнаваемой после выхода на экраны фильма «Охотник на оленей», где Стрип также участвовала в разработке сценария. Игра в картинах «Крамер против Крамера», «Выбор Софи» и «Железная леди» принесла три статуэтки «Оскар». А всего в биографии актрисы — более 20 номинаций на самую престижную кинопремию и участие более чем в 100 фильмах, в том числе «Бесподобный мистер Фокс», «Дьявол носит Prada», «Истинные ценности». Также выступала в качестве исполнительного продюсера фильмов «Не навреди» и Sell/Buy/Date.