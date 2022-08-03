Большая маленькая ложь
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Большая маленькая ложь

Большая маленькая ложь (Сериал, 2017)

9.12017, Big Little Lies 2 сезона
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Звездная драма с Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Мэрил Стрип о женщинах и их семьях, оказавшихся в самом центре скандалов и интриг маленького города Монтрей. Смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.

Мадлен, Селеста, Джейн, Рената и Бонни — обычные жительницы калифорнийского городка, каждая со своими тайнами и секретами. Происшествие в школе, куда ходят их дети, запустит цепочку событий, которая повлечет за собой смерть человека. Это потрясет весь город и навсегда изменит судьбы героинь.

Следите за драматичными поворотами сюжета и смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Большая маленькая ложь»