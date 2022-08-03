Большая маленькая ложь (Сериал, 2017)
9.12017, Big Little Lies 2 сезона
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
- 18+49 мин
Большая маленькая ложь
Сезон 1 Серия 1
- 18+52 мин
Большая маленькая ложь
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Большая маленькая ложь
Сезон 1 Серия 3
- 18+51 мин
Большая маленькая ложь
Сезон 1 Серия 4
- 18+50 мин
Большая маленькая ложь
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Большая маленькая ложь
Сезон 1 Серия 6
- 18+57 мин
Большая маленькая ложь
Сезон 1 Серия 7
О сериале
Звездная драма с Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Мэрил Стрип о женщинах и их семьях, оказавшихся в самом центре скандалов и интриг маленького города Монтрей. Смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.
Мадлен, Селеста, Джейн, Рената и Бонни — обычные жительницы калифорнийского городка, каждая со своими тайнами и секретами. Происшествие в школе, куда ходят их дети, запустит цепочку событий, которая повлечет за собой смерть человека. Это потрясет весь город и навсегда изменит судьбы героинь.
Следите за драматичными поворотами сюжета и смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.4 IMDb
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Режиссёр
Андреа
Арнольд
- Актриса
Шейлин
Вудли
- Актриса
Риз
Уизерспун
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Зои
Кравиц
- ЛДАктриса
Лора
Дерн
- ДТАктёр
Джеймс
Таппер
- ДНАктёр
Джеффри
Нордлинг
- ДЭСценарист
Дэвид
Э. Келли
- ЛМСценарист
Лиана
Мориарти
- ГФПродюсер
Грегг
Финберг
- ДЭПродюсер
Дэвид
Э. Келли
- Продюсер
Николь
Кидман
- ЛМПродюсер
Лиана
Мориарти
- ДПХудожник
Джон
Пэйно
- ДФХудожник
Джеймс
Ф. Трусдейл
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ИБОператор
Ив
Беланже
- Оператор
Джим
Фрона