Большая маленькая ложь (Сериал, 2017)

Звездная драма с Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Мэрил Стрип о женщинах и их семьях, оказавшихся в самом центре скандалов и интриг маленького города Монтрей. Смотрите сериал «Большая маленькая ложь» в подписке Amediateka на Wink.



Мадлен, Селеста, Джейн, Рената и Бонни — обычные жительницы калифорнийского городка, каждая со своими тайнами и секретами. Происшествие в школе, куда ходят их дети, запустит цепочку событий, которая повлечет за собой смерть человека. Это потрясет весь город и навсегда изменит судьбы героинь.



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