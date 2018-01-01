Биография

Зои Изабелла Кравиц — американская актриса, сценарист, режиссер, продюсер, композитор, модель и музыкант. Имеет награду Миланского международного кинофестиваля и входит в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time. Номинирована на премии Гильдии киноактеров США, «Сатурн» и MTV. Родилась в Лос-Анджелесе 1 декабря 1988 года. Зои росла в творческой еврейско-афроамериканской семье. Ее отец — музыкант Ленни Кравиц, а мать — актриса Лиза Боне. С детства девочку окружали люди из кинотусовки — продюсеры и актеры. После развода родителей Зои жила с матерью, а потом переехала к отцу в Майами. Школу она закончила в Нью-Йорке и там же отучилась один год на актерском факультете консерватории. Бросив учебу, девушка поступила в модельное агентство и создала музыкальную группу LolaWolf. Фото девушки появлялись в глянцевых журналах, но она мечтала о карьере киноактрисы. Этой цели удалось достичь в 2007 году, и дальше успех приходил волнами после каждой значимой и успешной роли. Зои Кравиц сыграла в картинах «Вкус жизни», «Самый лучший», «Люди Икс: первый класс», «Дивергент», «Безумный Макс: дорога ярости», «Человек-паук: через вселенные», «Бэтмен». Зои блеснула в сериалах «Портландия», «Большая маленькая ложь», «Меломанка».