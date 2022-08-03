Тронутые
Wink
Фильмы
Тронутые
8.62014, The Road Within
Драма, Комедия96 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Тронутые (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Винсент, Мари и Алекс — сумасшедшая троица… В прямом смысле. У всех троих по куче тараканов в голове и так периодически сносит крышу, что их богатенькие родители не долго думая определили своих детишек в психушку, откуда они и дали дeру.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тронутые»