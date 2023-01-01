Роберт Патрик
Robert Patrick
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 5 ноября 1958 г. (66 лет)
Биография
Роберт Патрик – актер (США). Широкое признание получил после выхода фантастического боевика «Терминатор 2: судный день». Обладает наградами лучшему телеактеру «Сатурн» за работу в сериале «Секретные материалы», а также призом лучшему актеру Jury Awards в проекте The Fix. Неоконченное образование будущий актер получил в колледже Bowling Green State, который бросил. Начиналась карьера Роберт Патрика с нескольких небольших ролей в малобюджетных фильмах. Среди них особняком стоит «Крепкий орешек 2», в котором он был задействован в качестве одного из террористов. Характерная внешность помогла Патрику с легкостью пройти отбор на роль легендарного робота-убийцы Т-1000 из франшизы о терминаторах. Новые грани таланта актер раскрыл после изучения модных в то время боевых искусств. Так, в его биографии появились ленты «Двойной дракон» и «Гонконг 97». Из значимых работ отметим участие в «Секретных материалах», где ему досталась одна из главных ролей: агента Джона Доггетта. Продолжает активную актерскую карьеру. Знакомство с актрисой Барбарой Хупер в процессе сьемок «Терминатора 2» закончилось браком. Всерьез увлекается мотоспортом, являясь президентом байкерского клуба Boozefighters.
Фильмография
Актёр
- 7.8
Псы войны2024, 90 мин
- 7.4
Найти и уничтожить2023, 86 мин
- 8.7
Миротворец (2022)2022
- 5.7
Шепоты мертвого дома2021, 115 мин
- 7.6
Призраки Элоиз2017, 92 мин
- 7.5
Побег из тюрьмы: Последняя ярость2017, 88 минБесплатно
- 7.9
Лавлэйс2013, 88 минБесплатно
- 7.5
Безумный спецназ2009, 89 минБесплатно
- 6.9
Вскрытие2008, 80 минБесплатно
- 8.4
Мухнем на Луну2008, 79 минБесплатно
- 8.7
Элвис. Ранние Годы2005, 172 мин
- 9.6
Терминатор 2: Судный день1991, 147 минБесплатно