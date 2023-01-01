Биография

Роберт Патрик – актер (США). Широкое признание получил после выхода фантастического боевика «Терминатор 2: судный день». Обладает наградами лучшему телеактеру «Сатурн» за работу в сериале «Секретные материалы», а также призом лучшему актеру Jury Awards в проекте The Fix. Неоконченное образование будущий актер получил в колледже Bowling Green State, который бросил. Начиналась карьера Роберт Патрика с нескольких небольших ролей в малобюджетных фильмах. Среди них особняком стоит «Крепкий орешек 2», в котором он был задействован в качестве одного из террористов. Характерная внешность помогла Патрику с легкостью пройти отбор на роль легендарного робота-убийцы Т-1000 из франшизы о терминаторах. Новые грани таланта актер раскрыл после изучения модных в то время боевых искусств. Так, в его биографии появились ленты «Двойной дракон» и «Гонконг 97». Из значимых работ отметим участие в «Секретных материалах», где ему досталась одна из главных ролей: агента Джона Доггетта. Продолжает активную актерскую карьеру. Знакомство с актрисой Барбарой Хупер в процессе сьемок «Терминатора 2» закончилось браком. Всерьез увлекается мотоспортом, являясь президентом байкерского клуба Boozefighters.