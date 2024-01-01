Псы войны (фильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
Отчаявшийся наемник мстит за смерть брата и его беременной жены. Фильм «Псы войны» — брутальный боевик с Фрэнком Грилло и Робертом Патриком.
Суровый наемник по имени Райдер приезжает на Мальту, где его брат Томми готовится к сложной операции под руководством полковника Ха�рта. Райдер недолюбливает Харта после недавнего провального задания в Сирии, но соглашается помочь брату убрать опасного военного преступника. Однако Харт предает своих солдат, в результате чего умирает Томми и его беременная жена Дженна. Райдер остается в живых и уходит в подполье на полгода, чтобы подготовиться к кровавой мести полковнику.
Сможет ли он противостоять коррумпированной системе, расскажут «Псы войны» 2024 года. Смотреть фильм онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- АФРежиссёр
Айзек
Флорентайн
- ЛДРежиссёр
Лоуелл
Дин
- Актёр
Фрэнк
Грилло
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актриса
Никки
Уилан
- ДЧАктёр
Джонатан
Черри
- РМАктриса
Рона
Митра
- ЛААктёр
Лишон
Александер
- УРАктёр
Урс
Рехн
- Актёр
Мэттью
Марш
- ЖПСценарист
Жан
Пьер Магро
- ШППродюсер
Шэйн
Пуцлочер
- ВЧПродюсер
Владимир
Чистяков
- ВФПродюсер
Вадим
Фортунин
- ЖППродюсер
Жан
Пьер Магро
- ЭЧХудожница
Эмилия
Чарторыская
- ПХМонтажёр
Пол
Харб
- ЭКОператор
Эриксон
Кор