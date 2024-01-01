Псы войны (фильм, 2024) смотреть онлайн

Сюжет

Отчаявшийся наемник мстит за смерть брата и его беременной жены. Фильм «Псы войны» — брутальный боевик с Фрэнком Грилло и Робертом Патриком.



Суровый наемник по имени Райдер приезжает на Мальту, где его брат Томми готовится к сложной операции под руководством полковника Ха�рта. Райдер недолюбливает Харта после недавнего провального задания в Сирии, но соглашается помочь брату убрать опасного военного преступника. Однако Харт предает своих солдат, в результате чего умирает Томми и его беременная жена Дженна. Райдер остается в живых и уходит в подполье на полгода, чтобы подготовиться к кровавой мести полковнику.



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