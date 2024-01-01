Псы войны
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Псы войны (фильм, 2024) смотреть онлайн

7.92024, Hounds of War
Боевики90 мин18+
Наемник мстит за смерть брата и его беременной жены. Брутальный боевик с Фрэнком Грилло и Робертом Патриком
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Сюжет

Отчаявшийся наемник мстит за смерть брата и его беременной жены. Фильм «Псы войны» — брутальный боевик с Фрэнком Грилло и Робертом Патриком.

Суровый наемник по имени Райдер приезжает на Мальту, где его брат Томми готовится к сложной операции под руководством полковника Харта. Райдер недолюбливает Харта после недавнего провального задания в Сирии, но соглашается помочь брату убрать опасного военного преступника. Однако Харт предает своих солдат, в результате чего умирает Томми и его беременная жена Дженна. Райдер остается в живых и уходит в подполье на полгода, чтобы подготовиться к кровавой мести полковнику.

Сможет ли он противостоять коррумпированной системе, расскажут «Псы войны» 2024 года. Смотреть фильм онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Псы войны»

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