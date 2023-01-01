Биография

эттью Марш – актер театра и кино, родился 8 июля 1954 года. Фильмография насчитывает более 120 полнометражных кинокартин и сериалов. Широкую известность актеру принесли роли в кинолентах «Четвертый протокол», «Бриллиантовые головы», «Лунные горы», «Грязный уик-энд», «Шпионские игры», «Зыбучие пески», «Призрак Красной реки» и др. Актер начал свою кинокарьеру с телевизионных сериалов в 1980-х. Первым полнометражным фильмом Мэттью Марша стал триллер «Четвертый протокол» с Майклом Кейном и Пирсом Броснаном в главных ролях. Спустя год актер был задействован в популярном сериале «Красный карлик». В 1989 году на экраны вышли две кинокартины с участием актера «Бриллиантовые головы» и «Лунные горы». Актер участвовал в рейтинговых сериалах «Безмолвный свидетель», «Чисто английские убийства» и др. Одну из ролей Мэттью Марш исполнил в криминальном боевике «Шпионские игры». Партнерами по съемочной площадке стали Роберт Редфорд, Брэд Питт и др. В 2004 году актер снялся в биографической драме «Хокинг». Был задействован в сериале «Гуща событий». В 2011 году на экраны вышла биографическая кинокартина «Железная леди» с участием Марша. Актер также снялся в сериалах «Табу» и «Корона».