Музыкальная глухота (фильм, 2019) смотреть онлайн

Заносчивая миллениалка снимает на выходные дом у ворчливого бумера, решившего, что настало время приобщиться к единственному развлечению, которое он еще не пробовал — убийству людей. Комедийный хоррор «Музыкальная глухота» — фильм с Робертом Патриком и Амандой Крю от режиссера «Экстирпации».



В жизни Олив настала черная полоса: ее бросил бойфренд, босс уволил с работы, а полиция впаяла штраф за парковку. Подруги советуют забыть обо всем и расслабиться, съездив куда-нибудь на выходные. Олив выбирает для этого огромный дом в калифорнийском пригороде, принадлежащий вдовцу Харви, пожилому мужчине, который ведет себя откровенно странно. Он помешан на том, чтобы до своей смерти успеть сделать то, что не сумел в молодости. И один из пунктов его списка — убийство. А тут под руку как раз попадается Олив, рассказывающая про культурную апроприацию и не вылезающая из телефона. Ее-то Харви и выбирает в качестве жертвы.



