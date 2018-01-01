Актёры и съёмочная группа фильма «Музыкальная глухота»

Wink
Музыкальная глухота
Режиссёры

Ричард Бейтс мл.

Richard Bates Jr.
Режиссёр

Актёры

Джонни Пембертон

Johnny Pemberton
АктёрUriah
Хейли Норман

Hayley Marie Norman
АктрисаLenore
Киша Касл-Хьюз

Keisha Castle-Hughes
АктрисаWyatt
АннаЛинн МакКорд

AnnaLynne McCord
АктрисаBlaire
Роберт Патрик

Robert Patrick
АктёрHarvey
Нэнси Линехэн Чарльз

Nancy Linehan Charles
АктрисаAgnes
Ронни Джин Блевинс

Ronnie Gene Blevins
АктёрDavid
Рэй Уайз

Ray Wise
АктёрMichael
Ким Делани

Kim Delaney
АктрисаCrystal
Аманда Крю

Amanda Crew
АктрисаOlive

Сценаристы

Ричард Бейтс мл.

Richard Bates Jr.
Сценарист

Продюсеры

Брайон Хамбел

Brion Hambel
Продюсер
Пол Дженсен

Paul Jensen
Продюсер

Художники

Кристин Гиблер

Kristin Gibler
Художница

Монтажёры

Ивонн Валдез

Yvonne Valdez
Монтажёр