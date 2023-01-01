Биография

Рэй Уайз — американский актер кино и телевидения. Родился в Акроне 20 августа 1947 года. С раннего детства ходил на службы, сначала в румынскую церковь баптистов, а затем в методистскую. Среднее образование получил в школе Гарфилда, а позже поступил в Кентский государственный университет в Огайо. Сегодня фильмография Рэя Уайза насчитывает более 250 работ. Одна из его первых ролей была в сериале «Любовь к жизни». Также актер многим запомнился по триллеру «Твин Пикс», боевику «Робокоп», семейной картине «Путешествие Нэтти Ганн». В 2005 году Уайз исполнил роль в киноленте «Доброй ночи и удачи».