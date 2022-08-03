Лавлэйс (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Весь мир знал ее как звезду «кино для взрослых», но она сама называла себя жертвой. Биографическая драма «Лавлэйс» 2013 года рассказывает историю Линды Лавлэйс — актрисы, которая после съемок в «Глубокой глотке» посвятила жизнь борьбе за права женщин.
В начале 1970-х Линда, выросшая в строгой религиозной семье и привыкшая к жесткому контролю со стороны матери, знакомится с обаятельным Чаком Трейнором и выходит за него замуж. Он обещает свободу, любовь и новую жизнь, но постепенно превращает собственную жену в товар — приводит в порноиндустрию. Внезапно картина «Глубокая глотка», где снимается девушка, становится культурным феноменом, а сама Линда — символом «сексуальной революции». Мир воспринимает ее как уверенную в себе порнозвезду, но за кулисами этой славы скрываются побои, угрозы, а также полное финансовое и физическое подчинение мужу.
Фильм «Лавлэйс» — честная история о цене славы. Он неприятный, местами жесткий, но дает возможность увидеть живого человека, а не только скандальное имя. Смотреть картину можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- РЭРежиссёр
Роб
Эпштейн
- ДФРежиссёр
Джеффри
Фридман
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актёр
Питер
Сарсгаард
- Актёр
Роберт
Патрик
- Актриса
Шэрон
Стоун
- Актриса
Джуно
Темпл
- АБАктёр
Адам
Броди
- Актёр
Бобби
Каннавале
- КНАктёр
Крис
Нот
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- Актёр
Джеймс
Франко
- ЭБСценарист
Энди
Беллин
- ХДПродюсер
Хайди
Джо Маркел
- ЛРПродюсер
Лаура
Ристер
- ДВПродюсер
Джейсон
Вайнберг
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- РДМонтажёр
Роберт
Далва
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- СТКомпозитор
Стефен
Траск