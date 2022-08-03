Весь мир знал ее как звезду «кино для взрослых», но она сама называла себя жертвой. Биографическая драма «Лавлэйс» 2013 года рассказывает историю Линды Лавлэйс — актрисы, которая после съемок в «Глубокой глотке» посвятила жизнь борьбе за права женщин.



В начале 1970-х Линда, выросшая в строгой религиозной семье и привыкшая к жесткому контролю со стороны матери, знакомится с обаятельным Чаком Трейнором и выходит за него замуж. Он обещает свободу, любовь и новую жизнь, но постепенно превращает собственную жену в товар — приводит в порноиндустрию. Внезапно картина «Глубокая глотка», где снимается девушка, становится культурным феноменом, а сама Линда — символом «сексуальной революции». Мир воспринимает ее как уверенную в себе порнозвезду, но за кулисами этой славы скрываются побои, угрозы, а также полное финансовое и физическое подчинение мужу.



Фильм «Лавлэйс» — честная история о цене славы. Он неприятный, местами жесткий, но дает возможность увидеть живого человека, а не только скандальное имя. Смотреть картину можно на видеосервисе Wink.

