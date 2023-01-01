Биография

Аманда Сайфред — американская актриса кино и телевидения. Номинантка на премию «Оскар». Родилась в Аллентауне 3 декабря 1985 года. Будучи подростком, Аманда работала моделью и заключила контракт с престижным агентством Wilhelmina. Занималась вокалом, в том числе оперным пением, после чего прошла кастинг в постановку «Бриолин» на Бродвее. Сыграла эпизодические роли в сериалах «Как вращается мир» и «Все мои дети». После окончания школы поступила в Фордэмский университет, но не окончила его из-за стремительно развивающейся карьеры. В 2004 году Аманда Сайфред дебютировала в большом кино, сыграв роль Карен Смит в комедии «Дрянные девчонки». Также ее можно увидеть в картинах «Время», «Лавлэйс», «Дорогой Джон», «Письма к Джульетте», «Опасный бизнес», «Манк», «Последнее слово», «Отверженные». Всего фильмография актрисы включает в себя более 60 работ.