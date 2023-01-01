Аманда Сайфред
Amanda Seyfried
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 3 декабря 1985 г. (39 лет)
Биография
Аманда Сайфред — американская актриса кино и телевидения. Номинантка на премию «Оскар». Родилась в Аллентауне 3 декабря 1985 года. Будучи подростком, Аманда работала моделью и заключила контракт с престижным агентством Wilhelmina. Занималась вокалом, в том числе оперным пением, после чего прошла кастинг в постановку «Бриолин» на Бродвее. Сыграла эпизодические роли в сериалах «Как вращается мир» и «Все мои дети». После окончания школы поступила в Фордэмский университет, но не окончила его из-за стремительно развивающейся карьеры. В 2004 году Аманда Сайфред дебютировала в большом кино, сыграв роль Карен Смит в комедии «Дрянные девчонки». Также ее можно увидеть в картинах «Время», «Лавлэйс», «Дорогой Джон», «Письма к Джульетте», «Опасный бизнес», «Манк», «Последнее слово», «Отверженные». Всего фильмография актрисы включает в себя более 60 работ.
Фильмография
Актриса
- 8.5
Опасный бизнес2018, 106 мин
- 8.1
Анон2018, 95 минБесплатно
- 8.7
Любите Куперов2015, 102 минБесплатно
- 9.1
Эпик2013, 99 минБесплатно
- 8.8
Большая свадьба2013, 84 минБесплатно
- 7.9
Лавлэйс2013, 88 минБесплатно
- 8.6
Красная шапочка2011, 95 минБесплатно
- 9.3
Письма к Джульетте2010, 101 минБесплатно
- 8.9
Дорогой Джон2010, 103 минБесплатно
- 7.7
Хлоя2009, 92 мин
- 8.7
Альфа Дог2006, 117 мин