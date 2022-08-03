Пока мы молоды (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Ноа
Баумбак
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Адам
Драйвер
- Актриса
Аманда
Сайфред
- ЧГАктёр
Чарльз
Гродин
- АХАктёр
Адам
Хоровиц
- МДАктриса
Мария
Диззия
- ДХАктриса
Дри
Хемингуэй
- Актёр
Брэйди
Корбет
- Актёр
Мэттью
Мехер
- Сценарист
Ноа
Баумбак
- ГИСценарист
Генрик
Ибсен
- Сценарист
Уоллес
Шоун
- Продюсер
Ноа
Баумбак
- Продюсер
Скотт
Рудин
- Продюсер
Лила
Якоб
- ДСХудожник
Дэвид
Стейн
- ЭРХудожница
Энн
Рот
- КМХудожник
Крис
Моран
- СЛОператор
Сэм
Леви
- ДМКомпозитор
Джеймс
Мерфи