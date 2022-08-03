Пока мы молоды
Wink
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Пока мы молоды
7.02014, While We're Young
Драма, Детектив90 мин18+
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Пока мы молоды (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Детектив
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Пока мы молоды»