Биография

Брэйди Корбет – актер, продюсер, сценарист, монтажер и режиссер американского кино и телевидения. Широкую популярность приобрел благодаря участию в таких проектах, как «Загадочная кожа», «Забавные игры» и «Тринадцать». Будущий актер Брэйди Корбет родился в 1988 году в штате Аризона. Миром кинематографа интересовался с юного возраста. Его дебют состоялся в 2000 году. Несмотря на то, что первая роль двенадцатилетнего актера в фильме «Тринадцать» была второстепенной, это предопределило его дальнейшую карьеру. Вскоре после выхода на телеэкраны этого кинопроекта Брэйди участвует в съемках следующей картины – «Загадочная кожа», где исполняет главную роль. В возрасте 20 лет Корбет становится лауреатом престижной премии «Молодой Голливуд» за роль, исполненную в фильме «Забавные игры». В этом же году актер пробует свои силы на режиссерском поприще и работает над короткометражным проектом. Фильмы Брэйди Корбета охватывают различные жанровые направления. В его арсенале есть комедии («Король Квинса»), драмы («Тринадцать», «Меланхолия»), детективные сериалы («Закон и порядок»), психологические фильмы («Марта, Марси Мэй, Марлен») и другие. Сегодня молодой представитель киноиндустрии продолжает свою активную деятельность и продолжает работать над новыми проектами.