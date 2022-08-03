Предвестники бури (фильм, 2004) смотреть онлайн
7.52004, Thunderbirds
Фантастика, Комедия90 мин12+
О фильме
2065 год. «Буревестники» - сильные и смелые люди, собранные в спасательный межпланетный отряд таинственным астронавтом Джефом Трейси. Они призваны бороться с мировыми катаклизмами в любой точке Вселенной. Их штаб - на орбите планеты Земля.
СтранаФранция, Великобритания, США
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоFull HD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Фрейкс
- Актёр
Брэйди
Корбет
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Бен
Кингсли
- Актриса
Ванесса
Энн Хадженс
- Актёр
Сорен
Фултон
- СМАктриса
София
Майлс
- РКАктёр
Рон
Кук
- ЭЭАктёр
Энтони
Эдвардс
- ФУАктёр
Филип
Уинчестер
- Актёр
Лекс
Шрэпнел
- ДАСценарист
Джерри
Андерсон
- САСценарист
Сильвия
Андерсон
- ММСценарист
Майкл
МакКаллерс
- ПХСценарист
Питер
Хьюит
- Продюсер
Тим
Беван
- ЭФПродюсер
Эрик
Феллнер
- Продюсер
Марк
Хаффам
- АЕАктёр дубляжа
Алексей
Елистратов
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ПКХудожник
Пол
Кросс
- РМХудожник
Род
МакЛин
- МХХудожник
Марк
Харрис
- МАХудожник
Марит
Аллен
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- БГОператор
Брендан
Гэлвин
- Композитор
Рамин
Джавади
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер