Биография

Лекс Шрэпнел – актер, артист озвучивания. Родился в 1979 году. Окончил высшую школу музыки и драмы в Лондоне. Прославился как блестящий исполнитель разноплановых ролей в шекспировских пьесах. Играл повстанца Гарри Перси в исторической хронике «Генрих IV, часть 1»; в одной из многочисленных постановок исполнял роль Ромео. В кинематографе с 2002 года. Первая роль Шрэпнела – подводник Корнилов в драме «К-19». Фамилия артиста числится среди 8000 имен актеров, снимавшихся в британском телесериале «Катастрофа». В рейтинговом сериале «Чисто английские убийства» он играл Гэвина Хопкирка. В военном боевике 2006 года «Эскадрилья Лафайет» исполняет роль Гранта. Критики отмечают работу Шрэпнела в фильме 2011 года «Первый мститель». Его Гилмор Ходж – неунывающий шутник и отличный боец. Заметен и персонаж актера в сериале «Молодой Морс». Неподражаемо безупречен Ринальдо Альбицци из фильмов о семье Медичи. Аристократичен и высокомерен его лорд Джеймс Крофт в сериале 2019 года «Куртизанки». Талли - роль артиста в драме «Все, что я хотел рассказать дочери о мужчинах». Ждет выхода на экраны телесериал Domina, в котором артист играет Красса в эпизоде «Семья».