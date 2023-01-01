Биография

Актер Владимир Еремин заслуженно пользуется зрительской любовью: его талант проявился в самых различных областях искусства. Он вел телевизионные программы, ставил спектакли, дублировал фильмы и сериалы, писал киносценарии. И, разумеется, зрители помнят многочисленные яркие роли Владимира Еремина. Будущий мастер дубляжа родился в семье инженера. Хотя ни мама, ни папа не имели никакого отношения к миру кино, юный Володя в раннем детстве всерьез увлекся цирком. Он обучался в Школе-студии при МХАТе, а после этого служил в нескольких театрах и даже организовал собственную киностудию. В юности свою судьбу Володя связал с близкой ему по духу спутницей – театроведом Дуней Венской. В кинематографе актер дебютировал в эпизодической сценке «Моей любви на 3-м курсе». Первым по-настоящему значимым фильмом Владимира Еремина можно считать «Рэкет». В середине девяностых годов актеру полюбились сериалы, он снялся в «Пятом ангеле», а также в «Маросейке, 12» (для одной из серий он сам писал сценарий)». Широкую популярность он заслужил благодаря дубляжу: его голосом говорят Аль Пачино, Хоффа и Майкл Корлеоне.