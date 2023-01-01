Владимир Еремин
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 6 сентября 1950 г. (74 года)
Биография
Актер Владимир Еремин заслуженно пользуется зрительской любовью: его талант проявился в самых различных областях искусства. Он вел телевизионные программы, ставил спектакли, дублировал фильмы и сериалы, писал киносценарии. И, разумеется, зрители помнят многочисленные яркие роли Владимира Еремина. Будущий мастер дубляжа родился в семье инженера. Хотя ни мама, ни папа не имели никакого отношения к миру кино, юный Володя в раннем детстве всерьез увлекся цирком. Он обучался в Школе-студии при МХАТе, а после этого служил в нескольких театрах и даже организовал собственную киностудию. В юности свою судьбу Володя связал с близкой ему по духу спутницей – театроведом Дуней Венской. В кинематографе актер дебютировал в эпизодической сценке «Моей любви на 3-м курсе». Первым по-настоящему значимым фильмом Владимира Еремина можно считать «Рэкет». В середине девяностых годов актеру полюбились сериалы, он снялся в «Пятом ангеле», а также в «Маросейке, 12» (для одной из серий он сам писал сценарий)». Широкую популярность он заслужил благодаря дубляжу: его голосом говорят Аль Пачино, Хоффа и Майкл Корлеоне.
Фильмография
Актёр
Сценарист
Актёр дубляжа
- 5.9
Дворец2023, 94 мин
- 8.0
По Фрейду2023, 101 мин
- 8.8
Хитмен. Последнее дело2023, 109 мин
- 8.2
Старик с пистолетом2018, 89 минБесплатно
- 8.4
Красные огни2012, 108 минБесплатно
- 9.1
Александр2004, 168 минБесплатно
- 8.3
Дьявол и Дэниэл Уэбстер2004, 97 минБесплатно
- 8.4
Запятнанная репутация2003, 101 минБесплатно
- 8.4
Вампиры1998, 102 мин
- 9.2
Переговорщик1998, 134 минБесплатно
- 8.6
Прости1986, 78 минБесплатно
- 7.7
Соседка1981, 101 минБесплатно