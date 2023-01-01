Прости (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Что бы Вы сделали, случайно встретив на улице своего мужа с другой красивой девушкой? Героиня фильма в состоянии аффекта решила ответить супругу изменой на измену, но явно переоценила свои силы. Попытка эта для нее закончилась еще большими потрясениями. Пройдя все злоключения, несчастная женщина вернулась в родную семью - к своим близким и родным, после всего происшедшего, дочери и мужу.



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