Прости (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.61986, Прости
Драма, Мелодрама78 мин12+
О фильме
Что бы Вы сделали, случайно встретив на улице своего мужа с другой красивой девушкой? Героиня фильма в состоянии аффекта решила ответить супругу изменой на измену, но явно переоценила свои силы. Попытка эта для нее закончилась еще большими потрясениями. Пройдя все злоключения, несчастная женщина вернулась в родную семью - к своим близким и родным, после всего происшедшего, дочери и мужу.
Прости смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ЭЯРежиссёр
Эрнест
Ясан
- НААктриса
Наталья
Андрейченко
- ИКАктёр
Игорь
Костолевский
- Актёр
Виктор
Мережко
- Актриса
Александра
Яковлева
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Алексей
Жарков
- ТМАктриса
Татьяна
Михайлова
- ММАктриса
Мария
Мережко
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- Сценарист
Виктор
Мережко
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- ИБОператор
Иван
Багаев
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган