Прости
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Прости

Прости (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

8.61986, Прости
Драма, Мелодрама78 мин12+

О фильме

Что бы Вы сделали, случайно встретив на улице своего мужа с другой красивой девушкой? Героиня фильма в состоянии аффекта решила ответить супругу изменой на измену, но явно переоценила свои силы. Попытка эта для нее закончилась еще большими потрясениями. Пройдя все злоключения, несчастная женщина вернулась в родную семью - к своим близким и родным, после всего происшедшего, дочери и мужу.

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Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.8 IMDb