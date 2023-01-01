Биография

Алиса Фрейндлих — театральная и киноактриса России и СССР. В 1981 году удостоена звания Народной артистки Советского Союза. Лауреат множества Государственных премий за вклад в развитие театрального и киноискусства. Родилась в Ленинграде 8 декабря 1934 года. Мама Алисы часто участвовала в художественной самодеятельности, отец являлся немецким актером. В школе она посещала театральный кружок, брала уроки у его руководительницы, которая сразу рассмотрела талант девочки. После окончания школы будущая актриса обучалась в Ленинградском театральном вузе. В театре Алиса Фрейндлих сыграла 60 ролей в популярных постановках. В кино дебютировала в 1955 году в одном эпизоде. Среди ее известных ролей — участие в фильмах «Полосатый рейс», «Вчера, сегодня и всегда», «Принцесса на горошине» и других. Всесоюзную узнаваемость актрисе принесли съемки в картине «Служебный роман». Также Алиса занималась съемками в телеспектаклях и документальном кино, озвучиванием мультфильмов, исполнением саундтреков.