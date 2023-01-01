Алиса Фрейндлих
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 8 декабря 1934 г. (90 лет)
Биография
Алиса Фрейндлих — театральная и киноактриса России и СССР. В 1981 году удостоена звания Народной артистки Советского Союза. Лауреат множества Государственных премий за вклад в развитие театрального и киноискусства. Родилась в Ленинграде 8 декабря 1934 года. Мама Алисы часто участвовала в художественной самодеятельности, отец являлся немецким актером. В школе она посещала театральный кружок, брала уроки у его руководительницы, которая сразу рассмотрела талант девочки. После окончания школы будущая актриса обучалась в Ленинградском театральном вузе. В театре Алиса Фрейндлих сыграла 60 ролей в популярных постановках. В кино дебютировала в 1955 году в одном эпизоде. Среди ее известных ролей — участие в фильмах «Полосатый рейс», «Вчера, сегодня и всегда», «Принцесса на горошине» и других. Всесоюзную узнаваемость актрисе принесли съемки в картине «Служебный роман». Также Алиса занималась съемками в телеспектаклях и документальном кино, озвучиванием мультфильмов, исполнением саундтреков.
Фильмография
Актриса
- 8.4
Родители строгого режима2022, 76 минБесплатно
- 8.8
Алиса: Волнение2020, 53 минБесплатно
- 8.2
Карп отмороженный2017, 95 минБесплатно
- 9.2
Большой2016, 126 мин
- 8.6
Прости1986, 78 минБесплатно
- 8.6
Простая смерть1985, 64 минБесплатно
- 9.2
Принцесса на горошине1976, 84 минБесплатно
- 9.4
Соломенная шляпка1974
- 9.1
Тайна железной двери1971, 68 минБесплатно
- 8.9
Повесть о молодоженах1959, 80 минБесплатно