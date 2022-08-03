Карп отмороженный
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Карп отмороженный

Карп отмороженный (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Карп отмороженный
Комедия, Драма95 мин18+
Фильм в подписке «viju+»

О фильме

Елена Михайловна узнает, что ее болезнь в любой момент может привести к смерти, и начинает готовить собственные похороны, чтобы не напрягать сына, живущего в городе. Приз зрительских симпатий ММКФ.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Карп отмороженный»