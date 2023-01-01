Биография

Сценарист, режиссер и актер Сергей Пускепалис – неординарная личность, человек, которому тяжело удержаться в стандартных рамках, если дело касается творчества. Прогрессивный взгляд на искусство сформировался у Сергея после общения с Петром Фоменко во время обучения в ГИТИСе. Фоменко избавил Сергея от страхов сделать что-то неправильно и научил работать нескучно. Маленький Сергей хотел стать летчиком, а его родители мечтали о том, чтобы их сын получил творческую профессию. Огорчать родителей он не хотел, поэтому записался в драматический кружок. В свое время он отбыл службу на Северном флоте, получил образование в Саратовском театральном училище, а затем диплом ГИТИСа. Дипломная работа Пускепалиса попала на театр-фестиваль «Балтийский дом», где по традиции представляется все новое и лучшее в театральном искусстве России. Попробовав себя в качестве театрального режиссера, Пускепалис обратился к кино. Первый же фильм Сергея Пускепалиса «Как я провел этим летом» был отмечен на Берлинском кинофестивале. Поклонникам хорошо известны роли Сергея Пускепалиса – вдумчивого профессионала, уверенно идущего к своей цели.