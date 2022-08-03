Мария. Спасти Москву (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Великая Отечественная война. Немецкая армия готовится к наступлению на Москву. Марие, служащей в НКВД, поручают доставить в столицу Тихвинскую икону Божьей матери. По словам святой Матроны, реликвия способна помочь советским солдатам в схватке. Мария принимает задание, несмотря на то, что она — убежденная атеистка.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время107 мин / 01:47
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ВСРежиссёр
Вера
Сторожева
- МЛАктриса
Мария
Луговая
- Актёр
Артур
Смольянинов (18+, иноагент)
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актриса
Ольга
Лапшина
- Актёр
Илья
Малаков
- ССАктёр
Станислав
Селиванов
- СКАктёр
Сергей
Колесников
- ВГАктёр
Валерий
Горин
- Актёр
Вадим
Медведев
- ВВАктёр
Виктор
Венес
- ЕРСценарист
Елена
Райская
- НИПродюсер
Наталья
Иванова
- КЕПродюсер
Константин
Елкин
- Продюсер
Максим
Рогальский
- МКПродюсер
Мария
Ксинопуло
- РХХудожница
Регина
Хомская
- ЕАМонтажёр
Елена
Афанасьева
- МИОператор
Михаил
Искандаров
- ЮПКомпозитор
Юрий
Потеенко