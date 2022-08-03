Мария. Спасти Москву
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Мария. Спасти Москву
8.62021, Мария. Спасти Москву
Драма, Исторический107 мин18+

Мария. Спасти Москву (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Великая Отечественная война. Немецкая армия готовится к наступлению на Москву. Марие, служащей в НКВД, поручают доставить в столицу Тихвинскую икону Божьей матери. По словам святой Матроны, реликвия способна помочь советским солдатам в схватке. Мария принимает задание, несмотря на то, что она — убежденная атеистка.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма
Качество
Full HD
Время
107 мин / 01:47

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мария. Спасти Москву»