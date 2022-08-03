Великая Отечественная война. Немецкая армия готовится к наступлению на Москву. Марие, служащей в НКВД, поручают доставить в столицу Тихвинскую икону Божьей матери. По словам святой Матроны, реликвия способна помочь советским солдатам в схватке. Мария принимает задание, несмотря на то, что она — убежденная атеистка.

