Биография

Илья Малаков — актер театра, кино и телевидения. Родился в Рязани 2 октября 1990 года. Провел детство в поселке Новоселке, где занимался греко-римской борьбой и собирался стать лингвистом. Поступил в Рязанский государственный университет на факультет информатики и английского языка и, будучи студентом, участвовал в различных постановках, играл за команду Клуба веселых и находчивых. После переезда в столицу прошел отбор во ВГИК на курс Михайлова и присоединился к труппе Московского губернского театра, также работал хореографом. Сегодня фильмография Ильи Малакова насчитывает более 25 фильмов. Актер снялся в таких сериалах, как «Большая игра», «Под прикрытием», «Право на свободу». Также исполнил роли в триллере «Роковое наследие», военной драме «Мария. Спасти Москву».