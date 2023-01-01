Под прикрытием (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+46 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+49 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+49 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+48 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+48 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+50 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+47 мин
Под прикрытием
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Секретный отдел разведки отправляет своего агента для внедрения в ОПГ, возглавляемую талантливым и харизматичным лидером. Триллер «Под прикрытием» — сериал с Павлом Трубинером о борьбе с бандой, которая больше похожа на культ. В основе проекта — одноименная дорама из Южной Кореи.
Егор Соболь руководит сверхсекретным внеправительственным отделом, призванным бороться с самыми опасными преступниками с помощью прослушки и внедрения. Сейчас их внимание сосредоточено на группировке, где одну из главных должностей занимает преступник по кличке Бес. Агент под прикрытием Валерий Карпов скомпрометировал себя, и Соболь начинает готовить спасательную операцию. В этом ему должен помочь спецназовец Ян Шамрай, которого судят за убийство. Шамрай должен стать новым снайпером банды Беса и доказать свою преданность. Однако вскоре выясняется, что Бес — далеко не ключевая фигура. Во главе опасной группировки стоит неуловимый Призрак, поймать которого почти невозможно.
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Рейтинг
- Режиссёр
Сергей
Ткачев
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актёр
Владимир
Ильин
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- Актёр
Илья
Малаков
- АПАктриса
Арина
Постникова
- ССАктёр
Сергей
Соцердотский
- ЕЗАктёр
Евгений
Зеленский
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- Сценарист
Сергей
Ткачев
- ФВПродюсер
Флойд
Ван Баскирк
- НТПродюсер
Наталия
Ткачева
- СПОператор
Сергей
Павленко
- СМКомпозитор
Сергей
Моисеенко
- ПККомпозитор
Павел
Карманов
- Композитор
Сергей
Ткачев