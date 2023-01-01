Биография

Павел Трубинер – актер телевидения и кино. В кинематограф попал практически случайно, но с самой первой съемки понял, что это его призвание. Он родился в Северном поселке (Москва). Отец и мать Павла Трубинера были образованными, но далекими от мира кино людьми: оба работали инженерами. Сам юноша в детстве мечтал стать военным, однако судьба распорядилась иначе. В 1995 году решил попробовать свои силы и поступить в ГИТИС. К собственному удивлению, экзамен сдал легко и попал в мастерскую Б. Голубовского. После завершения обучения некоторое время не работал по полученной специальности и лишь в 2003 году впервые принял участие в съемках. В клипе Димы Билана «Я ночной хулиган» Павел сыграл гонщика. Первую по-настоящему серьезную роль в большом кино Павлу Трубинеру предложил режиссер Луканев: он искал актеров для телесериала «Плюс бесконечность». Павел прекрасно проявил себя в этой работе и был приглашен в фильм «Сдвиг» на роль Бондаренко. Известность и зрительскую любовь ему принесли главные роли в телесериалах «Естественный отбор» и «Остров ненужных людей», а также в фильме «Курортный роман».