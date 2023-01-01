Военная разведка: Северный фронт
Wink
Сериалы
Военная разведка: Северный фронт

Военная разведка: Северный фронт (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.32012, Военная разведка: Северный фронт 1 сезон
Приключения, Военные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал рассказывает о формировании команды разведчиков, освещает ее действия на Северном фронте в 1939 году перед началом белофинской кампании, и об операциях разведчиков непосредственно во время Финской войны. Им предстоит проследить за разворачиванием финской артиллерии на границе с Советским Союзом и стать невольными свидетелями первого выстрела по родной территории обнаружить лагерь, в котором немецкие инструкторы готовят агентов для заброски на территорию СССР взорвать шлюз, чтобы предотвратить затопление позиций наших войск у линии Маннергейма расквитаться с «убийцей офицеров», неуловимым финским снайпером…

Все сезоны сериала Военная разведка: Северный фронт смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Военная разведка: Северный фронт»

Всё