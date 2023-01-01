Биография

Михаил Трясоруков – российский актер кино и театра. Родился в городе Ленинграде 9 августа 1962 года. Обладатель почетного звания заслуженного артиста России. В детстве увлекался спортом, получил несколько наград за успехи в каратэ и тяжелой атлетике. Окончив школу, принял решение стать тренером и подал документы в Институт физкультуры имени Лесгафта. Во время учебы Трясоруков посещал институтскую театральную студию, которая и натолкнула его на мысль стать актером. Второе образование получил в ЛГИТМиКе, а свои первые профессиональные роли Михаил Трясоруков сыграл на сцене театра «Буфф» еще в студенческие годы. О наличии у актера семьи ничего не известно, свою частную жизнь Трясоруков не афиширует. На экране впервые появился в 1993 году, снявшись в известной картине Георгия Данелии «Настя». Следующие несколько лет не были ознаменованы заметными ролями, популярность принесли Михаилу Трясорукову сериалы, вышедшие уже в двухтысячных. Самыми известными проектами с участием актера можно назвать такие фильмы и сериалы, как «Братва», «Агент особого назначения», «Беги!». Всего за свою карьеру Михаил Трясоруков снялся в более чем полусотне картин. Кроме того, пробовал себя как актер дубляжа.