Биография

Евгений Григорьев – актер театра и кино, родился 4 марта 1899 года. Фильмография насчитывает около 30 работ, в основном это эпизодические роли. Актер также занимался озвучиванием иностранных фильмов. С 1936 года участвовал в постановках филиала БДТ в Мурманске. После окончания войны выступал на сцене театра киноактера, был задействован в первом спектакле вновь воссозданного репертуара. Первым фильмом Евгения Григорьева стал историко-революционный военный фильм «Разгром Юденича». Актер исполнил одну из главных ролей. Премьера фильма состоялась в 1941 году. Григорьев снимался в основном в военных, исторических и патриотических картинах. Одну из второстепенных ролей Евгений Григорьев исполнил в фильме «Небо Москвы», вышедшем в 1944 году. В эпизодах можно увидеть в таких картинах, как «Клятва», «Сказание о земле сибирской», «Поезд идет на восток», «Вечера на хуторе близ Диканьки». В одной из главных ролей актер снялся в психологической социальной драме «Никогда». В 1966 году снялся в экранизации повести «Зимнее утро», которая получила два приза – «Золотой приз» как лучший фильм и «За самый добрый фильм» на Московском кинофестивале. Параллельно с ролями Григорьев работал в дубляже.