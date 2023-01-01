Осколки счастья 2 (сериал, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Кажется, что в доме Кораблевых все наконец наладилось: Дима открыл собственный стоматологический кабинет, дети полюбили Наташу, как родную мать, и с нетерпением ждут свадьбы родителей. Однако счастье было недолгим. Кабинет Димы разгромили хулиганы, ему нечем выплачивать кредит, а главное – у Наташи диагностировали смертельное заболевание.



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