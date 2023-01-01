Биография

Российская актриса Анастасия (Ася) Чистякова родилась 16.06.1994 г. в Санкт-Петербурге. Сегодня она служит в Александринском театре. В ее кинорепертуаре на данный момент уже насчитывается более 25 значимых ролей в кино и сериалах. Анастасия Чистякова, которая обычно появляется в титрах под ником Ася, родилась и росла в культурной столице России. Она практически сразу осознала, что ее призвание – это театральные кулисы и объективы камер. Сразу после окончания средней школы она поступает в мастерскую В. Норенко на факультет актерского мастерства. Уже в процессе учебы начинает принимать активное участие в студенческих театральных постановках, получая главные роли. По окончании вуза юная актриса становится членом театральной труппы в Театре драмы им. Пушкина, параллельно участвуя в кинокастингах. Первый опыт Чистяковой в фильме – в 2014 г., когда она, наконец, получает роль в к/ф «Тест на беременность». После она снимается в картинах «Такая работа», «Осколки счастья», «Прошлое умеет ждать», «Экспириенс». С 2016 г. ее лицо буквально заполоняет экраны российского телевидения – выходит сразу 5 картин, среди которых к/ф «Все к лучшему» и т/с «Беглые родственники».