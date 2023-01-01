Биография

Елена Меньшикова – актриса театра и кино, родилась 25 декабря 1958 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинолент и сериалов. Актриса в основном снималась в эпизодических ролях в рейтинговых многосерийных детективах Окончила театрально-хореографическую студию (мастерская Л. Е. Левина). Первым фильмом Елены Меньшиковой стала многосерийная кинолента «Опера: Хроники убойного отдела». Затем актриса снялась еще в двух рейтинговых детективных сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны». Небольшую роль Елена Меньшикова исполнила в полнометражной телевизионной мелодраме «Все не случайно». Партнерами по съемочной площадке стали знаменитые артисты И. Стебунов, К. Разумовская, Е. Климова и др. Участвовала в съемках комедии «Храни меня дождь». В документальном сериале «И ты, Брут?! Всемирная история предательств» (2009) актрисе досталась роль царицы Екатерины II. Меньшикова участвовала в съемках таких рейтинговых сериалов, как «Пятая группа крови», «Морские дьяволы», «Дыши со мной», «Разведчицы», «Принц Сибири», «Шеф», «Непридуманная жизнь», «Улетный экипаж», «Гений», «Пять минут тишины», «Семейный альбом», «Осколки счастья» и др.